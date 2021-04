Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Marlen - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Kehl, Marlen (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Autofahrer am Sonntag, gegen 17:30 Uhr, im Gegenverkehr den Mercedes einer 83-Jährigen gestreift hatte, entfernte er sich vom Ort des Geschehens, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Der nun gesuchte Autofahrer kam der Seniorin, laut deren Angaben, in der Zunftstraße in einem grauen oder blauen Wagen in Richtung Kreisverkehr fahrend entgegen. Die Mercedes-Fahrerin gab darüber hinaus an, der Unbekannte sei zu weit links gefahren und möglicherweise zu schnell unterwegs gewesen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem geflüchteten Wagen geben kann, wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Kehls unter der Telefonnummer 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell