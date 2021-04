Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Baucontainer ausgeräumt, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Über das Osterwochenende sind bislang unbekannte Einbrecher in einen Baucontainer in der Maria-und-Georg-Dietrich-Straße eingestiegen und haben daraus Werkzeuge im Wert von etwa 6.000 Euro entwendet. Die Eindringlinge haben hierbei zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen ein Vorhängeschloss geknackt und kamen so an verschiedenen Sägen, Winkelschleifer, Rotationslaser und ein Schweißgerät heran. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2200 mit den Ermittlern des Polizeireviers Offenburg in Verbindung.

/wo

