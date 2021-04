Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Hoher Sachschaden nach Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 13 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Hermann-Sielcken-Straße. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten mindestens zwei Personen durch ein aufgehebeltes Fenster in das Anwesen in der Innenstadt. Die Eindringlinge durchsuchten und durchwühlten auf verschiedenen Etagen sämtliche vorgefundene Schränke sowie Behältnisse. Hierbei richteten sie einen erheblichen Sachschaden an, der in die Tausende gehen dürfte. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu verdächtigen Person oder Fahrzeugen geben kann, setzt sich bitte mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 in Verbindung.

/cw

