Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mülltonnen in Brand

Offenburg (ots)

Aus noch unbekannter, vermutlich jedoch fahrlässiger Ursache gerieten am Sonntagabend im Bereich Kittelgasse / Am Marktplatz mehrere Mülltonnen in Brand. Gegen 18 Uhr wurden die Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei über das Feuer informiert. Bis zum Eintreffen und Ablöschen durch Wehrleute der Feuerwehr Offenburg, konnten Beamte des Polizeireviers den Brand mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle halten. Während an den Tonnen ein Schaden von rund 250 Euro entstand, war an einer angrenzenden Fassade ein Schaden von rund 3.000 Euro zu Buche geschlagen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell