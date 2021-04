Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, K 5322 - Pedelec-Fahrer verletzt, gibt es Zeugen?

Appenweier (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben nach einem Unfall am Sonntagabend, bei dem sich ein 48-jähriger Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen zugezogen hat, die Ermittlungen aufgenommen. Der Zweiradfahrer wurde kurz nach 21:30 Uhr von zwei Zeugen in einem Graben liegend neben der Nesselrieder Straße aufgefunden. Die Unfallursache ist derzeit unklar - der Unfallzeitpunkt dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand etwa eine Stunde vor dem Auffinden des Verletzen gelegen haben. Laut Schilderung des 48-Jährigen soll möglicherweise ein Auto an dem Unfallgeschehen beteiligt gewesen sein. Der Radler stand mit über zwei Promille unter Alkoholeinfluss. Mögliche Zeugen des Vorfalls oder wer im Zusammenhang mit der Verletzung des Mannes Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07851 893-0 an die Ermittler des Polizeireviers Kehl.

/cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell