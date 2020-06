Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mann schlägt mit Hand auf Fahrzeuge ein - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit seiner Hand schlug ein Mann mehrfach auf diverse Fahrzeuge in der Alemannenstraße ein, so berichtete ein Zeuge der Polizei. An den Fahrzeugen konnten keine Schäden festgestellt werden. Der Zeuge sprach den Mann an, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag, 30.05.2020, gegen 23.30 Uhr. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell