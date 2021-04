Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: A 5, Hohberg/Ottenheim - Mehrere Anzeigen nach einer Verfolgungsfahrt

Hohberg/Ottenheim (ots)

Einen 21 Jahre alten Smart-Fahrer erwarten nach einer Verfolgungsfahrt am Montagabend gleich mehrere Anzeigen. Der Lenker des Kleinwagens ignorierte kurz vor 23 Uhr auf der Südfahrbahn bei Hohberg mehrfach die Anhaltsignale einer Streifenbesatzung des Verkehrsdienstes Offenburg und versuchte, durch das Beschleunigen seines Wagens, sich einer Kontrolle zu entziehen. An der Anschlussstelle Lahr verließ er die Autobahn und fuhr unter Missachtung des Rotlichts einer dortigen Ampelanlage in Richtung Allmansweier weiter. Mit hoher Geschwindigkeit führte die riskante Fahrt über mehrere Feldwege nach Ottenheim, wobei sich der Tacho bei etwa 100 Stundenkilometern einpendelte. In der Rheinstraße in Ottenheim konnte der Smart schließlich angehalten und der 21-Jährige überprüft werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines war, vor der Fahrt mutmaßlich Cannabis konsumiert hatte und die am Wagen angebrachten Kennzeichen Anfang März in Freiburg gestohlen wurden. In der Hosentasche des jungen Mannes wurden außerdem knapp drei Gramm Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

/cw

