Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, Orschweier, K 5345 - Vorfahrt missachtet

Mahlberg, Orschweier, K 5345 (ots)

Eine Kollision hat am Dienstagvormittag an der Kreuzung der Bahnhofstraße zur Hauptstraße zu zwei Leichtverletzten und einem Sachschaden von etwa 30.000 Euro geführt. Eine 77 Jahre alte Renault-Lenkerin hat hierbei gegen 10:45 Uhr die Vorfahrt eines 62-jährigen Peugeot-Fahrers missachtet. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde durch den Aufprall in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr Kippenheim/Mahlberg aus dem Wrack befreit werden. Beide Unfallbeteiligte wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell