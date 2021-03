Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Opel Astra beim Ausparken beschädigt - Verursacher flüchtet

Wallenhorst (ots)

In der Haster Straße, unweit der Honeburger Straße, ereignete sich vermutlich am Samstagmittag eine Unfallflucht. Der Eigentümer eines schwarzen Opel Astra hatte sein Auto am Donnerstagabend (22 Uhr) unbeschädigt am Straßenrand abgestellt. Am Samstag hörte er gegen 12.15 Uhr ein lautes Geräusch und stellte kurze Zeit später einen Frontschaden an seinem Auto fest. Nach ersten Ermittlungen stieß ein unbekannter Autofahrer beim Ausparken gegen den Wagen und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, sich unter der Telefonnummer 05461/915300 zu melden.

