Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen nach Sachbeschädigungen eingeleitet, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Mehrere Sachbeschädigungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschäftigen derzeit die Ermittler des Polizeireviers Offenburg. In der Prädikaturstraße wurde die Aufmerksamkeit einer Zeugin am frühen Sonntagmorgen gegen 3:15 Uhr auf ein Knallgeräusch gelenkt. Als sie nach dem Grund des Lautes suchte, mussten sie und ein weiterer Zeuge feststellen, dass zwei Pkw auf die Seite gekippt worden waren. An beiden Peugeot entstand dabei erheblicher Sachschaden. Gegen 3:30 Uhr gelang es einer Streife, zwei Tatverdächtige im Alter von 20 Jahren im näheren Bereich vorläufig festzunehmen. Zuvor waren durch einen Zeugen vier vermummte Person im Bereich `Alte Spinnerei´ wahrgenommen und der Polizei gemeldet worden. Während die Ordnungshüter zwei der vier Personen habhaft werden konnten, gibt es mittlerweile Hinweise auf die Identität der beiden noch flüchtigen. Im Verlaufe des Sonntages wurde der Polizei darüber hinaus bekannt, dass eine Steinskulptur im Vizentiusgarten offenbar umgestoßen wurde. In mehrere Teile zerbrochen konnte diese im Zwingerpark vorgefunden werden. Auch das Glaselement einer Eingangstüre einer kirchlichen Einrichtung in der Kreuzkirchstraße wurde im Verlauf des Osterwochenendes beschädigt. In der unweit entfernt liegenden Wasserstraße wurden ebenfalls in der Nacht zum Sonntag an drei hintereinander geparkten Autos die rechten Außenspiegel offenbar abgetreten, sowie zwei Fahrräder beschädigt. Inwiefern ein Zusammenhang zwischen allen genannten Vorfällen besteht ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 an die Ermittler des Polizeireviers Offenburg.

