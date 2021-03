Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kontrolle zweier Pkw auf der Autobahn 1 in Höhe Groß Ippener +++ Fahrer unter Drogeneinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 09. März 2021, gegen 14:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn an der Anschlussstelle Groß Ippener zwei Pkw, die zuvor hintereinanderfahrend auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Münster unterwegs waren.

Bei der Überprüfung der jeweiligen Fahrer der Pkw mit britischer Zulassung mussten sie körperliche Auffälligkeiten feststellen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließen.

Die 26-jährige Fahrerin eines Jaguars zeigte bei einem vor Ort durchgeführten Drogenvortest eine mögliche Beeinflussung durch THC und Kokain an. Bei dem 34-jährigen Mann, der als Fahrer eines BMWs angetroffen wurde, reagierte der Test positiv auf Kokain.

Beide Personen mussten die Beamten zur Dienststelle begleiten, da ihnen eine Blutprobe entnommen werden musste. Sie erwartet nun jeweils ein Bußgeldverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Gegen die Frau wurde zusätzlich ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet, da bei ihr ein gebrauchsfertiger Joint aufgefunden werden konnte.

Beide Personen mussten sich für die Weiterfahrt neue Fahrer organisieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell