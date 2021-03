Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht im Bereich Elsfleth gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 8. März 2021, kam es im Bereich Elsfleth / Elsfleth Lienen auf der B212 in Fahrtrichtung Brake zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 28-jähriger Elsflether fuhr gegen 14:15 Uhr mit seinem landwirtschaftlichen Gespann (Trecker mit Gülleanhänger) aus dem Nordermoorer Hellmer kommend auf die B212 in Richtung Brake.

Zeitgleich bog ein beiger Klein-Lkw mit offenem Aufbau, rotem Ladekran und Osterholzer Kennzeichen aus der Straße "Am Tiedehafen" ebenfalls auf die B212 in Richtung Brake ein.

Im Bereich der Sielbrücke Elsfleth Lienen wurde das landwirtschaftliche Gespann durch den Lkw überholt.

Um dem Gegenverkehrs auszuweichen, scherte der Lkw frühzeitig wieder ein und beschädigte dabei das landwirtschaftliche Gespann.

Der Lkw wurde ebenfalls im Bereich des rechten Rücklicht beschädigt. Anschließend entfernte sich der derzeit unbekannte Fahrzeugführer des Lkw, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Die Polizei Brake bittet um Hinweise von Zeugen, die den Unfall gesehen haben, oder den beteiligten Lkw genauer benennen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04401-9350 entgegengenommen.

