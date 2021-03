Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Geschädigter zum Verkehrsunfall in Delmenhorst gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Delmenhorst sucht den Besitzer eines beschädigten Fahrzeuges, welches am Samstag, 6. März 2021, gegen 15:25 Uhr in der Louisenstraße in Delmenhorst geparkt war.

Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer zeigte nachträglich an, dass er zur oben genannten Zeit mit seinem Pkw die Louisenstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Allee befuhr und in einer leichten Rechtskurve ein anderes Fahrzeug touchierte, welches auf dem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand stand.

Die Beschädigungen an seinem Pkw stellte er erst nachträglich fest. Als die Beamten der Polizei Delmenhorst die Unfallstelle aufsuchten, war das beschädigte Fahrzeug nicht aufzufinden.

Aus diesem Grund wird der Besitzer des beschädigten Fahrzeuges gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell