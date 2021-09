Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 3. September 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Diebstahl eines E-Scooters

Donnerstag, 02.09.2021, gegen 12:30 Uhr

Am Donnerstagmittag entwendeten unbekannte Täter einen auf dem Parkplatz eines Getränkediscounters an der Berliner Straße in Salzgitter angeschlossen abgestellt E-Scooter. Am schwarzen E-Scooter der Marke MI Electric Scooter befand sich das Versicherungskennzeichen 114RWD. Der Wert des Scooters wird mit zirka 300 Euro angegeben. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Reppner: Autofahrer mit 1,8 Promille unterwegs

Freitag, 03.09.2021, gegen 04:00 Uhr

Am frühen Freitagmorgen fiel einer Streife der Polizei ein Autofahrer auf, welcher augenscheinlich in "Schlangenlinien" mit seinem, Auto die Lesser Straße befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung des 28-jährigen Fahrers aus Lengede fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

