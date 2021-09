Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Gebäude

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Mittwoch (22.09.2021) in einem Gebäude an der Straße Pfaffenwaldring ein Brand ausgebrochen. Die Brandmelder lösten kurz vor 13.00 Uhr aus. Der alarmierten Feuerwehr gelang es gegen 13.40 Uhr das Feuer zu löschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entfachte sich das Feuer aus noch ungeklärten Gründen in einem Raum im dritten Obergeschoss, woraufhin es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten bereits alle Personen das Gebäude verlassen. Es kam zu keinen Personenschäden. Über die Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt.

