Polizei Bochum

POL-BO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bild-Infos

Download

Herne (ots)

Am Samstag (17. Juli) kam es in Herne gegen 23.15 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine 57-jährige Hernerin befuhr mit ihrem Pkw die Castroper Straße in Fahrtrichtung Horsthauser Straße. Nachdem die Hernerin in Höhe der Hausnummer 66 an einer Baustellenampel anfuhr, wurde ihre Frontscheibe plötzlich durch einen unbekannten Gegenstand massiv beschädigt. Glücklicherweise wurde die Frau hierbei nicht verletzt. Sie setzte ihre Fahrt zunächst fort und verständigte später die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass der unbekannte Gegenstand auf das Fahrzeug der Frau geworfen wurde. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-5264 dringend um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell