Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Fertigungshalle - Zeugen gesucht

Witten (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende (17.-19.07.) kam es in Witten an der Feldstraße 4 zu einem Einbruch. Unbekannte Kriminelle hatten sich dort gewaltsam Zugang zu einer Fertigungshalle verschafft. Dort entwendeten sie diverses Fertigungsmaterial mit einem Gewicht von mehreren hundert Kilogramm. Nach bisherigem Stand ist davon auszugehen, dass die Diebe zum Abtransport ein größeres Fahrzeug verwendet haben. Das Kriminalkommissariat 33 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8305 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

