Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer (57)

Witten (ots)

Am Montag (19. Juli) kam es gegen 19.20 Uhr in Witten zu einem Verkehrsunfall auf der Crengeldanzstraße in Höhe Hausnummer 84. Ein 57-jähriger Wittener fuhr mit seinem Pedelec die Crengeldanzstraße in Richtung Bochumer Straße. In Höhe der Hausnummer 84 geriet ein Reifen des Pedelec in die Straßenbahnschienen und der Mann verlor die Kontrolle über sein Zweirad. Er stürzte und kollidierte dabei noch mit einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw. Durch den Sturz wurde der Wittener schwer verletzt, so dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

