Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht im Wiesenhof - Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Verursacher geben?

Wilhelmshaven (ots)

Ein unbekannter Verursacher beschädigte im Zeitraum von Sonntag, den 27.06.2021, 18.30 Uhr, bis Montag, den 28.06.2021, 14.30 Uhr, den in der Straße Am Wiesenhof in Höhe der Hausnummer 1 am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Pkw VW Polo und entfernt sich im Anschluss von der Unfallstelle. Am Polo entstand Sachsachen, Hinweise zu dem Verursacher liegen bislang noch nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell