POL-WHV: Kupferfallrohre in der Albrechtstraße entwendet - Polizei Wilhelmshaven nimmt Hinweise entgegen

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag insgesamt drei Kupferfallrohre von einer Länge von insgesamt zehn Metern von einem Einfamilienhaus in der Albrechtstraße Ecke Braunschweigstraße. Täterhinweise sind nicht vorhanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

