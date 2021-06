Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizeikontrollen in Varel - Polizei leitet Verfahren gegen Pkw-Fahrer ein, die unter Drogeneinfluss standen

Varel (ots)

Zwei Polizeikontrollen des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Varel am Sonntag, den 27.06.2021, führten erneut zur Einleitung von Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren, da zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss standen. Um 14.30 Uhr kontrollierten die Beamten in der Bockhorner Straße einen 27-jährigen Pkw-Fahrer, bei dem sie Anzeichen einer Drogenbeeinflussung feststellten. Ein Drogentest, der auf THC positiv reagierte, bestätigte dies, so dass die Anordnung einer Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens folgte. Bei einer weiteren Kontrolle gegen 20.30 Uhr in der Straße Zum Jadebusen geriet ein 26-Jähriger mit seinem Pkw in die Kontrolle, bei dem die Beamten ebenfalls entsprechende Anzeichen feststellten. Auch hier verlief der Test positiv auf THC, so dass die entsprechenden Maßnahmen seitens der Polizei eingeleitet wurden.

