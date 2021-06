Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Diebstahl in der Hafenstraße in Varel - Wer kann Hinweise zu den unbekannten männlichen Personen und dem Kind geben?

Varel (ots)

Am Sonntagabend erhielt die Polizei Varel gegen 19.14 Uhr Kenntnis von einem versuchten Diebstahl, der sich gegen 19.30 Uhr in der Hafenstraße in Varel ereignete. Die Bewohner eines dortigen Hauses, ein 86-jähriger Mann und seine 83-jährige Frau, gaben gegenüber der Polizei an, dass sie sich in ihrem Haus befanden, als zwei männliche Personen mit einem Kind die Auffahrt betraten. Die Personen äußerten Interesse an den am Haus und im Garten befindlichen Steinen und den Gartenmöbeln, so dass sich beide Bewohner nach draußen begaben. Bei der Rückkehr ins Wohnhaus traf die 83-Jährige dort auf den Mann mit dem Kind, woraufhin die Beiden gemeinsam mit dem noch auf dem Grundstück befindlichen unbekannten Mann in Richtung Mühlenweg flüchteten. Im Wohnzimmer waren alle Türen des Wohnzimmerschrankes geöffnet, entwendet wurde nichts. Die Personen können wie folgt beschrieben werden: Person 1: - Männlich - Alter: Anfang 30 - Schlanke Statur - 170 cm Körpergröße - Schwarze Haare (an den Seiten kurz, oben länger) - Weißes Oberteil - Dunkle Hose Person 2: - Männlich - Älter als Person 1 - Kräftige Statur - Dünne, wenige, schwarze Haare - Dunkel gekleidet Kind: - Männlich - schwarze Haare - ca.10 Jahre alt - 110 cm Körpergröße - Ball mitgeführt - vermutlich der Sohn von Person 1 Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell