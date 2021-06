Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand einer Fritteuse - Freiwillige Feuerwehr Sande vor Ort - Keine Verletzten

Sande (ots)

Am Sonntag, den 27.06.2021, geriet gegen 20:24 Uhr auf einem Balkon eines Mehrparteienhauses in der Ückermünder Straße in Sande eine Fritteuse bei Benutzung in Brand.

Durch die Hitze entstand ein Schaden an der Überdachung des Balkons. Der Brand konnte durch den Bewohner der betroffenen Wohnung mit einer Decke größtenteils gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Sande löschte den Brand anschließend vollständig ab.

Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell