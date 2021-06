Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall - Pkw schert dicht vor einen Linienbus ein, der eine Gefahrenbremsung durchführen muss - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich gegen 07.50 Uhr in der Preußenstraße in Wilhelmshaven ein Verkehrsunfall, bei dem drei Kinder leichte Verletzungen erlitten. Der 54-jährige Busfahrer fuhr mit seinem Bus von der Bushaltestelle auf die Preußenstraße, als eine 36-jährige Pkw-Fahrerin vorbeifuhr und vor dem Bus einscherte, um auf eine Grundstückseinfahrt zu fahren. Der 54-jährige leitete eine Gefahrenbremsung ein, um den Zusammenstoß zu vermeiden, wobei drei im Bus befindliche Kinder im Alter von 6 und 7 Jahren leicht verletzt wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

