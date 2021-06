Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 25.-27.06.21

Jever (ots)

Körperverletzungen und Trunkenheitsfahrt mit einem Fahrrad in Schortens

In der Nacht von Freitag auf Samstag artete gegen 03.00 Uhr eine private Feier in Schortens aus. Nachdem sich ein 21-jähriger Gast danebenbenommen hatte, wurde er zuerst seitens des Gastgebers der Feier verwiesen, woraufhin der Aggressor einem Gast mit der Faust in das Gesicht schlug. Anschließend habe sich der 21-jährige mit dem Fahrrad von der Örtlichkeit entfernt, habe aber im näheren Umfeld einen weiteren Gast angetroffen, welchem er ebenfalls mit der Faust in das Gesicht schlug und anschließend auf ihn eintrat. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 21-jährigen fest. Eine Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,80 Promille, so dass eine Blutentnahme veranlasst wurde und neben den zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen die Person gefertigt wurde.

Sachbeschädigung durch Graffiti in Schortens-Accum

In der Nacht von Freitag auf Samstag besprühten unbekannte Täter diverse Einrichtungen in Schortens-Accum mit Sprühfarben in verschiedenen Farbtönen. Beschädigt wurden hierbei unter anderem Holzbänken Bushaltestellen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) oder der Polizei in Schortens (Tel. 04461/984930) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht in Horumersiel

Am Samstag, 26.06.2021, gegen 13.35 Uhr, stieß ein Wohnmobil mit Braker Zulassung (Kennzeichen vermutlich BRA-AM ??) in der Goldstraße in Wangerland-Horumersiel beim Vorbeifahren gegen den linken Außenspiel eines ordnungsgemäß geparkten VW Transporters. Anschließend entfernte sich das Wohnmobil, ohne das der Fahrzeugführer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachkam. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) oder der Polizei in Hohenkirchen (Tel. 04463/808910) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall im Bereich Friedrich-Augustengroden

Am Samstag, gegen 05.10 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahranfänger die Landesstraße L808. Im Bereich Friedrich-Augustengroden wollte er einem Hasen ausweichen, geriet nach links auf die Berme und verriss anschließend das Fahrzeug, so dass sich der Pkw mehrfach überschlug und auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der schwerletzte Fahrzeugführer wurde durch den Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Einbruchdiebstahl aus dem Freibad Jever

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangten bisher unbekannte Täter auf das Gelände des Freibades Jever. Anschließend brachen sie eine Dachkuppel des Gebäudes auf, gelangten so in den Gebäudekomplex bis in den dortigen Kiosk. Genaue Angaben zum Diebesgut können bisher nicht gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Jever unter der Telefonnummer 04461/92110 entgegen.

