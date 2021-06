Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 25.-27.06.21

Wilhelmshaven (ots)

Pkw beschädigt / Zeugen gesucht In der Mitscherlichstraße in Wilhelmshaven, in Höhe der Hausnummern 40-44, wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag von zwei dort stehenden Pkw die Außenspiegel der Fahrerseite abgetreten. Hinweise zu der Tat oder Täter nimmt die Polizei WHV unter Tel. 9420 entgegen. Schlägerei vor einer Bar Am Samstagmorgen, um kurz vor 06:00 Uhr, wurde der Polizei Wilhelmshaven eine Schlägerei zwischen mehreren Personen vor einer Karaoke-Bar in der Grenzstraße gemeldet. Die vier eingesetzten Funkstreifen mussten schließlich vier männliche Personen im Alter zwischen 35 und 42 Jahren trennen. Insgesamt wurden drei Strafanzeigen u.a wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt, weil auch mit einer Bierflasche geschlagen wurde. Familienfeier eskaliert Anlässlich einer in der Ruselerstraße stattgefundenen Familienfeier musste die Polizei Wilhelmshaven in der Nacht von Samstag auf Sonntag um kurz nach Mitternacht ausrücken. Dort gerieten nahezu alle Familienmitglieder zunächst in Streit. Letztendlich schlugen dann im weiteren Verlauf zwei männliche Gäste auf insgesamt drei Opfer (m/w) ein. Der Grund des Streites konnte vor Ort wegen Verständigungsschwierigkeiten nicht ermittelt werden. Gefälschtes Rezept eingelöst, Festnahme Bereits am Freitagnachmittag versuchte ein junger Mann (20) mit einem gefälschtem Rezept ein verschreibungspflichtiges Schmerzmittel einzulösen. Die Apotheke bemerkte dieses und gab gegenüber dem Mann an, dass das Medikament noch bestellt werden müsste aber am Abend herausgeholt werden kann. Zwischenzeitlich wurde die Polizei über diesen SV informiert. Diese postierte sich zu fraglichen Zeit, aber der junge Mann erschien nicht. Am Samstagnachmittag erfolgte dann der Rückruf der Apotheke, dass der Mann nun wieder da sei. Sofort wurden alle verfügbaren Funkstreifen zur Apotheke entsandt. Auf dem Parkplatz versuchte der Mann zu Fuß zu flüchten, konnte aber gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsrichter wurde dessen Wohnung noch am gleichen Nachmittag durchsucht. Die weiteren Ermittlungen wegen Urkundenfälschung, Betrug und Verdacht des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz dauern an. Radfahrerin stürzt, Verursacher fährt weiter Am Freitagmorgen, gegen 11:30 Uhr, biegt ein silberner Pkw vom Lönsweg nach rechts auf den Neuengrodener Weg. Die entgegenkommende Radfahrerin weicht während des Abbiegevorgangs nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern und kommt dabei zu Fall. Der Pkw fuhr unbeirrt in Rtg. Friedensstraße weiter, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin (18 J.) zu kümmern. Durch den Sturz wurde die Radfahrerin leicht verletzt, ihr Fahrrad leicht beschädigt. Etwaige Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei WHV unter Tel. 9420 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell