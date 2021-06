Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw-Brand in Bockhorn - Ursache ist nach derzeitigem Ermittlungsstand eine weggeworfene Zigarettenkippe des Fahrzeugführers

Bockhorn (ots)

Am Donnerstag, 24.06.2021 geriet gegen 15:15 Uhr ein PKW-Transporter in Bockhorn/Steinhausen in Brand. Ursache ist nach derzeitigem Ermittlungsstand eine weggeworfene Zigarettenkippe des Fahrzeugführers.

Diese wurde in einem Maurereimer entsorgt, der sich im Fahrzeug befand. Kurze Zeit später stellte eine Anwohnerin das in Brand geratene Fahrzeug fest. Der Fahrzeugführer hat noch versucht mit Wasser aus einem Gartenschlauch sowie zwei Feuerlöschern den Brand zu löschen. Dieses schlug fehl. Die Freiwillige Feuerwehr Bockhorn war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand löschen.

Es entstand Sachschaden am Fahrzeug aber kein Personenschaden. Der Transporter musste abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war. Eine Brandermittlung wurde durch die Polizei eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell