Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität in Wilhelmshaven - Durchsuchung im Stadtgebiet - Polizei beschlagnahmt Beweismittel

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagvormittag durchsuchten Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland gemeinsam mit Beamten der Bereitschaftspolizei Oldenburg sowie Diensthundführern der Polizeidirektion Oldenburg fünf Objekte im Wilhelmshavener Stadtgebiet. Den Durchsuchungsmaßnahmen vorausgegangen waren über eine längere Zeit andauernde Ermittlungen wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erfolgten auf Anordnung des Amtsgerichtes Oldenburg die Durchsuchungsmaßnahmen, bei denen die Ermittler u.a. Marihuana, Haschisch, Kokain und Amphetamine in nicht geringen Mengen sowie Bargeld und Kommunikationsmittel beschlagnahmten. Besonders in diesem Zusammenhang war, dass die Ermittler in einem Fall neben erheblichen Mengen an Betäubungsmitteln auch verschiedene Waffen, wie unter anderem zwei Macheten, eine geladene Schreckschusswaffe und ein Teleskopschlagstock bei einem 31-jährigen Täter auffanden und beschlagnahmten. Die genannten Funde erhärten den Tatverdacht des Handels mit Betäubungsmitteln gegen die tatverdächtigen Personen im Alter von 18 bis 31 Jahren. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg im Verlaufe des Freitages dem Haftrichter vorgeführt. Die anderen beteiligten Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen und Auswertungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell