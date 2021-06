Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizeikontrolle mit Folgen: 17-jähriger führt Pkw ohne Fahrerlaubnis, mit entwendeten Kennzeichen/Weiterhin besteht der Verdacht einer Unfallflucht

Wilhelmshaven (ots)

Gestern Mittag führten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes Wilhelmshaven gegen 13.45 Uhr im Kreuzungsbereich Peterstraße/Hooksieler Landstraße eine Pkw-Kontrolle durch. Am Steuer trafen die Beamten auf einen 17-jährigen Wilhelmshavener, auf dem Beifahrersitz auf einen 18-jährigen, der ebenfalls aus Wilhelmshaven kam. Die anschließende Kontrolle ergab, dass der 17-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Pkw gehörten, sondern am Tag zuvor in Wilhelmshaven entwendet wurden. Am Pkw stellten die Beamten rundum Beschädigungen fest. Ermittlungen ergaben, dass der Pkw weiterhin mit einer Verkehrsunfallflucht als Verursacher in Zusammenhang gebracht werden konnte, die sich ebenfalls am Vortag in Wilhelmshaven ereignet haben soll. Die Beamten stellten daraufhin das Fahrzeug sicher und leiteten Ermittlungsverfahren gegen den 17-Jährigen sowie gegen den Beifahrer ein, bei dem eine Geldbörse aufgefunden würde, die keinem der beiden Fahrzeuginsassen gehörte.

