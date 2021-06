Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallfluchten in Wilhelmshaven, von der eine von einer Zeugin beobachtet wurde - Hinweise nimmt die Polizei Wilhelmshaven entgegen

Wilhelmshaven (ots)

Bei der Polizei Wilhelmshaven wurden erneut zwei Unfallfluchten angezeigt, die sich in Wilhelmshaven ereigneten. In der Viktoriastraße in Höhe der Hausnummer 10 wurde im Zeitraum vom 18.06.21, 15.00 Uhr, bis 20.06.2021, 12.45 Uhr, ein dort geparkter silberfarbener Pkw Daimler am Heck linksseitig von einem bislang unbekannten Verursacher beschädigt. In der Gökerstraße kam es am gestrigen Tag gegen 17.49 Uhr auf dem Parkplatz eines dortigen Getränkemarktes ebenfalls zu einer Unfallflucht, bei der ein schwarzer PKW Mazda von einem schwarzen VW Passat mit Wilhelmshavener Kennzeichen angefahren und an der Stoßstange und Kotflügel hinten rechts beschädigt wurde. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und gab ergänzend an, dass der Fahrzeugführer nach dem Zusammenstoß kurz angehalten und dann seine Fahrt in nördliche Fahrtrichtung fortgesetzt habe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

