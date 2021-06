Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Varel - Radfahrerin kollidiert mit Einlassschranke, die dabei erheblich beschädigt wird - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Am Dienstag, den 22.06.2021, ereignete sich um 17.27 Uhr eine Unfallflucht, bei der eine Fahrradfahrerin mit ihrem Rad in der Teichgartenstraße gegen die Einlassschranke eines Parkplatzes fuhr, der zu der in der Bürgermeister-Heidenreich gelegenen Bankfiliale gehört. Laut Zeugenaussage sei die Frau gestürzt und habe sich auch verletzt. Die Zeugin habe daraufhin der Frau geholfen, die dann jedoch weggefahren sei. Die Schranke wurde bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt. Die Radfahrerin wird wie folgt beschrieben: - ca. 50-60 Jahre alt - schlankes Erscheinungsbild - dunkles geflochtenes Haar - geschminkt - führte ein schwarzes Fahrrad, verm. E-Bike mit Fahrradtaschen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell