POL-MK: Seniorin bestohlen; Diebin erwischt

Brügge

Seniorin die Geldbörse geklaut Am gestrigen Morgen, gegen 9 Uhr, befand sich eine 94-jährieg Seniorin beim Einkauf in einem Supermarkt an der Volmestraße. Sie hatte ihre Geldbörse in einer Umhängetasche, welche si über der Schulter trug. Beim Bezahlen ihrer Ware an der Kasse stellte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse aus der Handtasche fest.

Schalksmühle

Aufmerksamer Zeuge verhindert Geldbörsendiebstahl Am gestrigen Morgen, gegen 09:45 Uhr, befand sich ein 61 jähriger Bochumer in einer Filiale eines Supermarktes an der Hälverstraße. Er beobachtete drei junge Frauen, die in der Nähe eines Einkaufswagens einer 60 jährigen Halveranerin aufhielten. Plötzlich griff eine der Frauen in die Handtasche der Halveranerin. Diesen Vorgang bemerkte der Zeuge, verfolgte die drei Damen zu einem Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz stand und informierte zeitgleich die Polizei. Diese stellte die Personalien der drei Frauen (32, 28, 22 Jahre aus Dortmund und Steinberg) und des im Fahrzeug sitzenden Fahrers (61 Jahre) fest. Die Polizei hat ihre Ermittlungen wegen gemeinschaftlichen Diebstahls aufgenommen.

