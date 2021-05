Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: einbrecher und Vandalen unterwegs.

Meinerzhagen/Kierspe (ots)

Meinerzhagen

Einbrecher in Firma Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 18.05.2021 in eine Firma Am Rottland ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und diverse Behältnisse. Die Diebe hatten es augenscheinlich auf Bargeld und elektronische Geräte abgesehen. Die Polizei in Meinerzhagen fragt nun: Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Bereich Schwenke in der Nacht zum Dienstag machen? Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Unbekannte Schmierfinken ließen es sich erneut in der letzten Woche nicht nehmen, sich am Gemeindehaus in Kierspe, Vor dem Isern, zu schaffen zu machen. Neben diversen Graffiti Schmierereien wurden u.a. die Kupferregenrinne eingetreten. Auch hier bittet die Polizei bei Feststellungen darum, umgehend die Notrufnummer 110 zu wählen.

