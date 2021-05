Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse geklaut; Einbrecher auf Gelände.

Balve/Menden (ots)

Balve

Taschendiebe unterwegs Am vergangenen Montag, in der Zeit von 17 Uhr - 18 Uhr, wurde einer 25 jährigen Mutter aus Menden in der Balver Innenstadt beim Bummeln die Geldbörse aus ihrem Kinderwagen geklaut. Sachdienliche Hinwiese zu verdächtigen Personen an die Polizei erbeten.

Menden

Katalysatoren geklaut In der Nacht vom Montag zum Dienstag betraten bislang unbekannte Diebe ein Grundstück Am Bieberkamp und stahlen vom dortigen Gelände acht Katalysatoren sowie eine Bassbox und eine Endstufe aus einem dortigen Fahrzeug. Der/die Diebe hatten den Zaun zum dortigen Gelände aufgehebelt. Die Polizei in Menden sucht Zeugen, die in der Nacht zum 18.05. im Bereich Bieberkamp verdächtige Personen und insbesondere ein Fahrzeug zum Abtransport der Katalysatoren gesehen haben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell