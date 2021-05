Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: VW Passat geklaut

Werdohl (ots)

Im Tatzeitraum vom 17.05.2021, 23:00 Uhr, bis 18.05.21, 07:00 Uhr, wurde in Werdohl Rodt ein Pkw der Marke VW entwendet. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand geparkt, die Halterin stellte am Morgen den Diebstahl fest und informierte die Polizei.

Es handelt sich um einen VW Passat 3c Kombi in grau, Baujahr 2019. Zum Tatzeitpunkt waren die amtlichen Kennzeichen ERZ-RU299 am Fahrzeug angebracht. Die hinteren Scheiben des Pkw sind auffällig dunkel getönt.

Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zu verdächtigen Feststellungen im Tatzeitraum bitte an die Polizei Werdohl unter 02392-9399-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell