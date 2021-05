Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Grundschule

Menden (ots)

Bereits im Tatzeitraum vom 12.05.2021 bis 14.05.2021 drangen ein oder mehrere Täter in eine Grundschule in Menden Bösperde ein. Sie hebelten eine rückwärtig gelegene Zugangstür auf und gelangten in den Schulkomplex. Dort durchsuchten sie diverse Räume, beschädigten technische Einrichtungen und entwendeten einen Tresor samt Inhalt. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit unbemerkt.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Menden unter 02373-9099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell