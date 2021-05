Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Baustelle leer geräumt

Menden (ots)

Am letzten Wochenende machten sich Diebe an der Wolfskuhle an dortigen Absperrfeldern und Warnbaken inklusive Beleuchtungseinrichtungen zu schaffen. Die Geschädigte Firma stelle am Montagmorgen gegen 7 Uhr den Diebstahl fest. Die Polizei in Menden (02373 9099-0) fragt nun: Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen und/insbesondere Fahrzeugen zum Abtransport der Beute gegen? (Becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell