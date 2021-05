Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pfau geschnappt

Bild-Infos

Download

Halver (ots)

Am Sonntag ist die Polizei in Halver auf Pfauenjagd gegangen. Zwei Hennen waren ausgebüxt und spazierten durch Gärten, über Terrassen, Wege und Plätze - natürlich ohne das Einverständnis ihres Besitzers. Ein Exemplar flüchtete in den Einkaufswagen-Unterstand eines Supermarktes an der Von-Vincke-Straße und ließ dort ordentlich Federn. Schließlich verrannte sich die Henne in einem Kellerabgang. Dort schnappten die Polizei und der Eigentümer den flüchtigen Vogel mit vereinten Kräften. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell