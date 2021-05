Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Planierraupe beschädigt

Neuenrade (ots)

Im Tatzeitraum vom 12.05.2021 bis 17.05.21 beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter Baustellenfahrzeuge in Neunerade Niederheide. Im Bereich des ehemaligen Sportplatzes schlugen sie mehrere Scheiben an einer abgestellten Planierraupe ein und beschädigten die Beleuchtungseinrichtung eines Anhängers. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit wieder unbemerkt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei Werdohl unter 02392-93990. (Becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell