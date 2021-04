Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

In der Zeit von Freitagnachmittag (16.04.) bis Montagmittag brachen Unbekannte einen Anhänger auf einem Baustellengelände an der Bochumer Straße auf und in das errichtete Gebäude ein. Sie entwendeten Werkzeug und flüchteten unerkannt.

Marl:

Am Montag verschafften sich zwei unbekannte Täter, um Mitternacht, Zugang in das Rathaus am Creiler Platz. Dieses ist derzeit eine Baustelle und umzäunt. Das Rathaus ist aufgrund der momentanen Bauphase komplett entkernt und unmöbliert. Ob dennoch etwas gestohlen wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Beim Verlassen des Objektes wurden die zwei Unbekannten von einem Zeugen beobachtet. Täterbeschreibung: 1. Täter: männlich, ca. 1,65m -1,70m groß; Kapuzenpullover und leichte Jacke darüber (beides in schwarz/grau), Cappy mit Schirm nach vorne 2. Täter: männlich, ca. 1,75m -1,80m groß; blonde, leicht gelockte Haare; Brillenträger; schwarz-graue Jacke und führte einen Rucksack mit sich

Gladbeck:

Unbekannte Täter drangen am Montag, von etwa 11 Uhr bis 13 Uhr, in ein Haus an der Feldstraße (Butendorf) ein. Sie durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und stahlen Schmuck. Eine Zeugin konnte Angaben zu einer verdächtigen Frau machen: ca. 20-30 Jahre alt, etwa 1,60m - 1,65m groß, schlank, schwarze Haare zum Zopfknoten gebunden, dunkle moderne Kleidung.

Recklinghausen:

Bisher unbekannte Täter stahlen einen weißen Daimler Sprinter mit Kennzeichen aus Ennepe, der am rechten Fahrbahnrand an der Bootsstraße geparkt war. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 17 Uhr, und heute, 08:30 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

