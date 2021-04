Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Diebstahl - Tatverdächtiger flüchtet nach Ansprache

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann hielt sich heute Morgen, gegen 9 Uhr, unberechtigt in einem Haus an der Jägerstraße auf. Eine Zeugin entdeckte den fremden Mann im Haus und sprach ihn an. Daraufhin flüchtete er sofort ins Freie und über die Nimrodstraße in Richtung Katzenbuschstraße. Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden: ca 1,70m groß, kurze schwarze Haare, schlanke Statur, bekleidet mit einer grünen Tarnjacke ("Bomberjacke"), beige Hose. Ob der Tatverdächtige etwas gestohlen hat, kann noch nicht gesagt werden.

Zeugen werden gebeten sich beim zuständigen Kriminalkommissariat zu melden (0800 2361 111).

