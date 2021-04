Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Marl:

Ein am Bachackerweg in Marl-Hamm geparkter schwarzer BMW X3 ist dort am Samstag, 17. April, vermutlich im Zeitraum zwischen 9 und 15 Uhr beschädigt worden. Der Verursacher beging Unfallflucht und wird jetzt gesucht. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden: 0800 2361 111.

Dorsten:

Ein 11-jähriger Junge aus Dorsten ist am Sonntag, 18.04., gegen 19.30 Uhr auf einem Campingplatzgelände an der Bestener Straße in Dorsten von einem vorbeifahrenden Pkw zu Fall gebracht worden. Beim Sturz zog sich der Junge, der auf einem E-Roller unterwegs war, leichte Verletzungen zu. Der oder die Fahrerin fuhr weiter, ohne sich um das Kind zu kümmern. Der Junge musste ärztlich versorgt werden. Die Polizei bittet um Hinweise: 0800 2361 111

