POL-RE: Herten: Verdacht auf illegales Glücksspiel - Polizei erwischt fünf Männer

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am Wochenende auf der Ewaldstraße einen möglichen illegalen Glücksspiel-Treff aufgelöst. Nach Hinweisen von Zeugen wurde die Örtlichkeit am Sonntagnachmittag von Polizeibeamten aufgesucht. In einem Raum wurden fünf Männer im Alter zwischen 27 und 48 Jahren festgestellt - sie alle wohnen auch in Herten. Ein 48-Jähriger leistete Widerstand, indem er sich massiv dagegen wehrte, dass die Polizisten den Raum betraten. Er bekam eine Anzeige. In dem Raum selbst waren noch fünf Spielautomaten, die als Beweismittel beschlagnahmt wurden. Gegen die fünf Männer wurden Anzeigen wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels geschrieben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

