Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Schüsse auf Fahrgastunterstände

Recklinghausen (ots)

Unbekannte haben am Freitagnachmittag, 16. April, die Scheiben von zwei gegenüberliegenden Fahrgastunterständen der Bushaltestellen Mathias-Stinnes-Platz an der Flöttestraße in Bottrop zerstört. Zeugen hatten beobachtet, dass aus einem fahrenden Pkw geschossen worden war. Verletzt wurde niemand. Unmittelbar an den Haltestellen befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen. Laut Zeugenangaben wurde kurz nach 16 Uhr aus einem langsam fahrenden Wagen zunächst ein Schuss auf einen Fahrgastunterstand abgegeben. Dann wendete der Wagen. Wiederum beim Vorbeifahren wurde auf die gegenüberliegende Haltestelle geschossen. Scheiben der Unterstände zersplitterten. Projektile bzw. Hülsen fanden alarmierte Polizeibeamte zunächst nicht. Die Ermittlungen dauern an. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Kombi mit BOT-Kennzeichen handeln. Am Steuer saß den Zeugen zurfolge ein bärtiger Mann und im Wagen weitere Personen. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich zu melden: 0800 2361 111.

