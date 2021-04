Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/ Gladbeck: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von gestern auf heute, etwa 11 Uhr, mehrere Autos im Bereich Eigen. Die Autos waren an den Weywiesen und der Brambus Allee geparkt. In allen Fällen wurden eine Seitenscheibe eingeschlagen, bzw. versucht einzuschlagen. Gestohlen wurde u.a. ein Autoradio. Der Sachschaden liegt bei ca. 1.600 Euro. Konkrete Hinweise zu den Unbekannten liegen nicht vor.

Gladbeck:

Von Mittwoch (14:00 Uhr), auf Donnerstag (06:50 Uhr) entwendeten Unbekannte mehrere Arbeitsmaschinen aus diversen Baucontainer an der Frentroper Straße. Anschließend entfernten sie sich von der Tatörtlichkeit. Der Sachschaden liegt bei etwa 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

