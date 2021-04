POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Polizeipräsidium Recklinghausen

Castrop-Rauxel:

Auf dem Park&Ride-Parkplatz am Hauptbahnhof an der Wartburgstraße wurde am Donnerstag ein schwarzer VW Golf angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Golf wurde zwischen 5.05 Uhr und 14.15 Uhr an der Frontstoßstange beschädigt, die Reparatur wird etwa 1.500 Euro kosten.

Recklinghausen:

Auf der Hochstraße hat es zwischen Mittwochnacht und Freitagmorgen eine Unfallflucht gegeben. Auf dem dortigen Parkstreifen wurde ein schwarzer Hyundai i20 an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Rund 2.500 Euro wird die Beseitigung des Schadens vermutlich kosten. Der Unfall muss zwischen Mittwoch, 0.30 Uhr, und Freitag, 6.10 Uhr, passiert sein.

Waltrop:

Auf der Straße Egelmeer wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag ein schwarzer Audi A6 bei einer Unfallflucht beschädigt. Rund 1.500 Euro wird die Repatur an der linken Fahrzeugseite kosten. Ein Veruracher hat sich nicht gemeldet. Der Audi stand zur Unfallzeit auf einem Parkstreifen.

Hinweise zu Unfallfluchten nehmen die Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

