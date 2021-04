Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mehrere Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 19:30 Uhr, bis Donnerstag, 08:40 Uhr, beschädigten unbekannte Täter an der Römerstraße mehrere Autos. Alle Fahrzeuge wiesen an der zum Gehweg gewandten Seite Kratzer auf. Die momentan bekannten Fälle liegen zwischen der Henrichenburger Straße und der Borghagener Straße. Der Gesamtschaden wird bisher auf etwa 1.900 Euro geschätzt. Konkrete Täterhinweise liegen nicht vor.

Zeugen werden gebeten sich bei dem zuständigen Kommissariat zu melden (0800 2361 111).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell