Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Motorradfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Papenburg (ots)

Am Montagmittag ist es auf der Johann-Bunte-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 52-jähriger Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Gegen 13 Uhr bog ein aus Richtung "Splitting rechts" kommender 58-jähriger Mann mit seinem Opel nach links in die Straße "Lüchtenburg rechts" ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer auf seiner Harley-Davidson. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer am Fuß. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

