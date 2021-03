Polizei Hamburg

POL-HH: 210305-5. Verdacht des Drogenhandels: Vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Hamburg (ots)

Tatzeit: Frühjahr 2020

Tatort: Hamburg

Im Zusammenhang mit Drogengeschäften im großen Stil haben Spezialeinheiten der Polizei am Freitagmorgen einen Tatverdächtigen verhaftet. Drei weitere mutmaßliche Drogenhändler befanden sich bereits in Untersuchungshaft.

Den Verhaftungen vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen des Dezernats für Organisierte Kriminalität (LKA 63). Die vier Männer gelten als dringend verdächtig, mehr als hundert Kilogramm Amphetamin in den Umlauf gebracht zu haben.

Drei der Männer, ein 35-jähriger Montenegriner, ein 25-jähriger Deutscher und ein 42-jähriger Deutsch-Afghane stehen im Verdacht, für die illegale Ausfuhr von über 180 Kilogramm Amphetaminen ins Ausland verantwortlich zu sein. Einen Großteil davon sollen sie zuvor von einem 31-jährigen Deutsch-Afghanen bezogen haben.

Daneben sollen der Montenegriner und der ältere Deutsch-Afghane auch mit über zwei Dutzend Kilogramm Speed und fast 10 Kilogramm Marihuana gehandelt haben. Der 31-jährige mutmaßliche Drogenlieferant ist zudem verdächtig, in mehreren Fällen mit weiteren insgesamt 10 Kilogramm Amphetaminen, über 20 Kilogramm Marihuana und einem Kilogramm Kokain gehandelt zu haben.

Auf Basis der Ermittlungsergebnisse hatte die Staatsanwaltschaft Hamburg Haftbefehle gegen die vier Beschuldigten erwirkt. Der 35-jährige Deutsche befand sich bereits in anderer Sache in Untersuchungshaft. Am Dienstagmorgen wurden dann in Hamburg die Haftbefehle gegen die beiden Deutsch-Afghanen vollstreckt. Heute Vormittag verhafteten Spezialeinheiten schließlich auch den vierten Tatverdächtigen in Hamburg-Uhlenhorst.

Sowohl am Dienstag als auch heute erfolgten daneben auch Durchsuchungsmaßnahmen, bei denen unter anderem geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden wurden.

Die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen werden fortgesetzt. Dabei wird auch geprüft, ob sie weitere Komplizen hatten.

