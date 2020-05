Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Kluse - Hund von Pkw erfasst

Kluse (ots)

Heute kam es gegen 11:00 Uhr auf der B70 in Kluse zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die B70 in Richtung Meppen. Auf Höhe der Pollerstraße kreuzte ein Hund die Fahrbahn und wurde vom Pkw-Fahrer erfasst. Der Hund verstarb. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der Hundehalter steht bereits fest. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Pkw-Fahrer und weiteren Zeugen, sie können sich bei der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, melden.

